Toomsalu: tõenäoliselt võtame pakkumise vastu

LHV Groupi juht Madis Toomsalu ütles, et Inbankiga tehinguni jõudmise tõenäosus on kõrge, selgub börsiteatest.

„Mokilizingas on hästi toimiv ja kasumlik ettevõte. Inbanki pakkumine 100% osade ostuks on tõsiseltvõetav pakkumine, mis on pikaajaliste läbirääkimiste tulemus,“ rääkis LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Nimelt teatas Inbank täna börsiteate vahendusel, et on teinud LHV Groupile pakkumise Leedu finantseerimisäri UAB Mokilizingase ostmiseks.

„Antud juhul teavitame investoreid pakkumise saamisest, tehinguni jõudmiseks tuleb edasiste läbirääkimiste käigus sõlmitavad kokkulepped kinnitada erinevate osapoolte nõukogudes. Pakkumisest tehinguni jõudmise tõenäosus on kõrge, pakkumise aktsepteerimisest ja selle võimalikust mõjust LHV-le teavitame eraldi börsiteatega,“ lisas Toomsalu.

"Pakkumise sisuline pool on ajendatud Inbanki soovist laiendada oma geograafilist haaret ning LHV soovist keskenduda oma strateegiliste eesmärkide elluviimisele lisaks Eestile ka Londonis. Keskendume jätkuvalt Eestile kui koduturule, aga samamoodi näeme end finantsteenuste pakkujana uue põlvkonna finantstehnoloogia ettevõtetele," ütles Toomsalu.