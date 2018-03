Ekspert: toiduturgudel on oodata suurt kallinemist

Investor ja uuringufirma juht Michael Oliver usub, et põllumajandustoormed on praegu odavad ning lähitulevikus ootab ees suur hinnatõus, vahendab MarketWatch.

„Me arvame, et aktsiaturg on praegu – vabandage väljenduse pärast – kõige lollim varaklass, kui vaadata seda, kuidas reaalsetele sündmustele reageeritakse,“ ütles uuringufirma Momentum Structural Analysise juht Michael Oliver. „See on tavaliselt emotsioone täis, teistel turgudel seda nii palju ei ole.“

Oliveri hinnangul on kõige rohkem emotsioone praegu tehnoloogiasektoris. „Selle tõttu on seal ka kõige suurem potentsiaal languseks,“ nentis ta.

Ta tõi välja oma alternatiivi rahale ja aktsiatele – toiduturud. „Nad on magamas, volatiilsus on ülimadal ning nulli need ei kuku,“ seletas Oliver.

Ta rääkis, et tema graafikud näitavad, et peagi võivad põllumajandusturuga seotud varad kallinema hakata. Tõus võib ulatuda sellel aastal isegi 30-40 protsendini. Juba tänavu on sojaoad, nisu ja mais USAs kallinenud. Oliver tõi ka välja, et põllumajandustoormetel on väga suur korrelatsioon arenevate turgudega.

Oliver ei ole ainuke, kes usub, et põllumajanduses on ees head ajad. East West Investment Managementi blogis kirjutatakse, et „tegemist on viimase varaga, mis on veel odav“.