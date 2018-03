Euroopa Liit kiitis mehatehingu heaks

Saksamaa konglomeraat Bayer sai Euroopa Liidu regulaatorite heakskiidu osta USA konkurent Monsanto 62,5 miljardi dollari eest, vahendab Reuters.

Ettevõtete ühinemine tähendab, et tekib firma, mis kontrollib neljandikku maailma seemne- ja pestitsiidide turust.

Kuna ilmastikuolud on olnud viimastel aastatel heitlikud, teraviljade eksporditurg konkurentsitihe ja globaalne põllujamajandus kehvas seisus, siis on mitmed sektori ettevõtted otsustanud ühineda. Varem on ühinenud Dow ja Dupont ning ChemChina ja Syngenta.

Keskkonna- ja põllumajandusorganisatsioonid on kõigi ühinemiste vastu olnud. Nad kardavad, et ettevõtted saavad liiga palju võimu ning saavutavad suure eelise digitaalses põllumajanduses.

Bayeri turuväärtus on praegu 77 miljardit eurot, Monsanto väärtus on 52,5 miljardit dollarit.