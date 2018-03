Swedbank otsustas dividendi vähendada

Täna toimus Swedbanki aktsionäride üldkoosolek, kus otsustati dividendi maksta 13 krooni A-aktsia kohta. Võrreldes eelmise aastaga vähendati dividendi 20 sendi võrra.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 29. märtsil. Dividendisaajate nimekiri lüüakse lukku 26. märtsil. Swedbanki aktsia on täna langenud 2,8 protsenti, 199,1 kroonini.

See tähendab, et praegu on Swedbanki dividenditootlus 6,53 protsenti. Mullu samal ajal oli panga dividenditootlus 5,98 protsenti. Tootluse kasv on tingitud eelkõige aktsia hinnalangusest.

Teemast on kirjutanud ka Investor Toomas – Äripäeva väljamõeldud tegelane arvas mullu novembris, et Swedbank ei pruugi dividendi suurendada, sest Rootsi kinnisvaraturg on jahenemas ja see mõjub pankadele kehvasti. Pikemalt saad lugeda siit.

Swedbank teatas veebruaris ka oma neljanda kvartali tulemused, mis olid oodatust paremad. Puhaskasum suurenes 4,74 miljardi Rootsi kroonini, analüütikud ootasid 4,62 miljardi suurust kasumit.