Trumpi tariifipoliitika tõi vere ka Euroopa tänavatele

Hiina ja USA vahel tuure koguv kaubandussõda avaldab mõju kogu maailma börsidele ning seetõttu kukkusid ka Euroopa börsid täna viimase aasta madalaimale tasemele.

Nimelt teatas USA president Donald Trump eile, et Hiina kaupadele kehtestatakse suuremahulised tariifid. Täpsemalt kehtestatakse Hiina kaupadele imporditariife 50 miljardi dollari väärtuses ning see pani investorid kaubandussõja puhkemise pärast paanitsema nii USAs kui Euroopas.

Õli valab tulle ka Hiina teade, et vastusammuna kaalutakse tollitariifide kehtestamist USA sealihale, alumiiniumtorudele ning paljudele teistele kaupadele. Samuti süüdistab Hiina Trumpi globaalsete kaubanduspõhimõtetega vastuollus olemises ning hoiatanud, et Trumpi tariifiotsus viib Hiina ja USA kaubandussõja äärele.

Börsiindeksid punases

Kaubandussõja ohu kasvades kukkusid lisaks USA ja Aasia turgudele punasesse ka kõik Euroopa börsiindeksid. Kõige rohkem on lõunase seisuga miinuses sakslaste DAX, mille väärtus on vähenenud 2,12 protsenti. Suurbritannia FTSE 100, prantslaste CAC 40 ning Euroopa suuri ja keskmise suurusega ettevõtteid koondav Stoxx 600 on miinuses vastavalt 0,99; 1,93 ja 1,55 protsenti.

Tugevas miinuses on ka kõik USA futuurid, Dow futuur 2,93, S&P 500 futuur 2,52 ja Nasdaqi futuur 2,43 protsendiga. Selle valguses ennustavad MarketWatchi analüütikud Dow’le täna enam kui 200punktilist langust.

Investorid põgenevad aga kaubandussõja eest väärismetallidesse ning nii on kulla väärtus kerkinud 1,16 protsenti.

„Kaubandussõja oht tekitab investorites suurt enesekindlust ning seda veel vähemalt järgmise kahe kuni kolme nädala jooksul,“ tõdes ka Singapuri makrostrateeg Kay Van-Petersen Bloombergile antud intervjuus. „See on aktsiainvestoritele üks potentsiaalseid riske.“

Aasia turgudest sai kõige rohkem pihta Jaapan, mille börsiindeks Nikkei 225 langes öösel 4,51 protsendi võrra. Asia Dow ning Hang Sengi indeks langesid vastavalt 2,24 ja 2,45 protsenti. Shanghai börsiindeks oli miinuses 3,39 ning Singapuri indeks 2 protsendiga.