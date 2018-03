Facebook on isegi töötajate silmis alla käinud

New York Times kirjutab, et Facebooki töötajate arvamus ettevõttest on pärast skandaali kõvasti kukkunud. Õigupoolest on töötajad olnud pettunud juba kuid, sest ei mõisteta, kas ja kuidas kasutasid Vene agendid Facebooki infot USA presidendivalimiste tulemuse suunamiseks.

Majanduslikus plaanis on Facebookile väga tähtis, et töötajad oleksid rahul. Silicon Valleys käib juba ammu töötajate armutu üleostmine. Uusi talente on raske leida ja tuleb kõvasti pingutada, et mitte konkurentidele alla jääda.

Facebooki töötajad on välismeediale poetanud, et paljud otsivad võimalusi enda üleviimiseks teistesse osakondadesse või äridesse, näiteks WhatsAppi või Instagrami. Viimaste mainet pole Facebooki skandaal puutunud. Ettevõtte personaliosakonna töötaja ütles New York Timesile, et paljud tahavad Facebookist üldse lahkuda ja asuda tööle mõnes teises sotsiaalmeediaettevõttes.

“Kümme aastat tagasi oli Facebook kõige kuumem ettevõte, kuhu ülikoolide lõpetajad tööle minna tahtsid. Sel aastal ei ole ülikoolide värsked lõpetajad just eriti huvitatud sinna minemisest,” kommenteeris konsultatsiooniettevõtte Reputation Management Consultants juht Eric Schiffer Facebooki andme- ja ka maineskandaali.

Üks Facebooki töötaja kommenteeris New York Timesile, et keeldus eelmisel nädalavahetusel suisa koju sõitmast, kuna ei tahtnud vastata kõigi uudishimulike küsimustele tema tööandja kohta. Töötaja rääkis väljaandele, et ettevõte näeb probleemi ja tegeleb sellega aktiivselt. Enamik töötajaist on koosolekutelt turgutust saanud ja asjad näivad liikuvat heas suunas.