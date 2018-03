Börsihai võitis ülekaalukalt Mikk Talpsepp

Keskmine portfell lõpetas miinuses

Börsihai mängu käigus saime ka kinnitust, et keskmine investor ei suuda siiski turgu ületada. Kurb on ka tõdeda, et keskmise investori kuue kuu tootlus oli negatiivne.

„Kui vaadata erinevaid nädalaid, siis turgu ületas Börsihai keskmine portfell alles viimasel nädalal,“ nentis Raudsepp. „S&P 500 langus ja euro tugevnemine dollarisse aitasid indeksile ära teha.“