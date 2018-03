Euroopa aktsiaturgudel mõõdukas taastumine

Euroopa aktsiaturud hakkasid täna tõusma, vaatamata sellele, et USAs toimus nädala lõpus suur kukkumine, vahendab MarketWatch.

Stoxx Europe 600 indeks kallines 0,2 protsenti, 366 punktini. Eelmisel nädalal jõudis indeks madalaima tasemeni alates 2017. aasta veebruarist. Nädalaga kukkus Sotxx 600 3,2 protsenti.

Saksamaa DAX 30 lisas 0,3 protsenti, Prantsusmaa CAC 40 kallines 0,25 protsenti ja brittide FTSE 100 tõusis 0,3 protsenti.

Euro kurss tõusis dollarisse 0,6 protsenti, 1,2431 dollarini.

Turge mõjutavad praegu kõige enam mured kaubandussõja pärast. Õli on tulla lisanud USA presidendi Donald Trumpi plaan kehtestada 60 miljardi dollari ulatuses Hiina kaupadele tariifid.

Esmaspäeval need hirmud veidi taandusid, sest ilmusid uudised, et USA ja Hiina on alustanud läbirääkimisi kaubandussõja ärahoidmiseks. USA rahandusminister Steve Mnuchin ütles esmaspäeval, et ta on kõneluste osas „ettevaatlikult lootusrikas“.

USA aktsiafutuurid on täna eelturul tublisti tõusnud. S&P 500 futuur on kallinenud 1,3 protsenti, 2633 punktini.

Tallinna börsiindeks langes täna 3,2 protsenti. Kukkumine oli tingitud eelkõige Tallinki aktsia 11protsendilisest odavnemisest.