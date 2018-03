Novaturase käive kasvab jõuliselt

Baltikumi börsi uustulnuka Novaturase käive kasvas veebruaris poole võrra, selgub börsiteatest.

Reisikorraldaja käive jõudis 2018. aasta veebruaris 8,3 miljoni euroni, mida on 54 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta veebruaris.

Jaanuaris oli käive 7,4 miljonit eurot ja kahe kuu peale kokku seega 15,7 miljonit eurot. Ka see näitaja on eelmise aastaga võrreldes poole suurem.

Kokku teenindati tänavu veebruaris 11 900 klienti, eelmise aasta sama ajaga võrreldes on seda 55 protsenti rohkem.

Novaturase aktsiaga alustati Vilniuse börsil kauplemist 21. märtsil ning esimesel päeval kallines see üle 10 protsendi. Mõne päevaga on kogu see tõus haihtunud ning aktsia tagasi IPO hinnatasemel. Reedel odavnes aktsia 3,6 protsenti.