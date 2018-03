Trumpi võimalikud plaanid süvendavad Amazoni kaotust

Väljaande Axios andmetel soovib president Trump seada Amazonile karmimad maksureeglid, et kaitsta klassikalisi jaemüüjaid ja anda hoop kaubandushiiu loojale Jeff Bezosele.

USA presidendi lähiringi kuuluvate allikate sõnul on Amazoni ning Bezose karistamine Trumpile lausa kinnisidee. Ühest küljest aitab see tal taaskord toetada ühe traditsioonilise majandusharu esindajaid - klassikalisi kauplustekette. Teisalt on Bezos Trumpi sihtmärk ka seetõttu, et tollele kuulub presidendi ja tema lähikondlaste kahtlasemaid tegevusi korduvalt lahanud ajaleht Washington Post.

Kolmapäeva esimeste kauplemistundide jooksul on Amazoni aktsia odavnenud juba umbes 6%. Koos eilsega on netikaubanduse liider jõudnud seega juba 10% korrektsiooni.