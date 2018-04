Bank of America: oleme jõudnud orkaani silma

Bank of America Merrill Lynchi strateeg ja tehnilise analüüsi ekspert Paul Ciana ütles, et turud on jõudmas „orkaani silma“ ning peagi algab torm uuesti, vahendab CNBC.

„Meie tees on selline, et USA finantsturgude seisund muutub kehvemaks,“ ütles ta. Ciana tõi välja, et heitlikust teisest kvartalist annavad märku eelkõige USA riigivõlakirjad ja kuld.

USA 10-aastaste võlakirjade puhul näeb Ciana „kahekordse läbimurde“ mustrit, mis on tekkinud just hiljuti. Lisaks sellele on võlakirjade futuuride hinnatõusuga kaasnenud suured kauplemismahud. Ta arvab, et turg hakkab peagi uuesti tõusma. Tema tehnilist analüüsi saab vaadata siit.

Strateeg näeb positiivseid märke ka kulla puhul, millel peaks teises kvartalis hästi minema. „Seitset suuremat rallit vaadates oli kuue puhul näha tunduvalt suuremaid kauplemismahtusid kui neile järgnenud languste ajal,“ ütles Ciana. Kulla tehnilist analüüsi näeb siit.

Ta lisas, et kullagraafikul on tekkinud lipu muster, mis tihtipeale lõpeb hinnatõusuga. „Seega ma arvan, et praeguselt hinnatasemelt (1320 dollarit) võiks kulla riski ja potentsiaalse tootluse suhe olla hea. Kui lipu stsenaarium hästi läheb, siis peaks kuld tõusma umbes 1450 dollarini.“

Kõik see paneb Cianat uskuma, et veebruaris ja märtsis turge tabanud volatiilsus naaseb ka teises kvartalis. „Nautige seda lühiajalist rahu tormi keskel. Valmistuge teises kvartalis aga varjuma, sest see võib tulla esimesega sarnane,“ rääkis ta.