Tescot uus suhkrumaks ei mõjuta

Suurbritannia suurim supermarketite kett Tesco andis täna teada, et tema enda brändi karastusjookide hind ei tõuse peale suhkrumaksu kehtestamist sel nädalal, vahendab Reuters. Tesco sõnul on nende jookide suhkrusisaldus juba langenud allapoole valitsuse seatud suhkrumaksu piiri.

Suurbritannia valitsus hakkab suhkrustatud jooke maksustama alates 6. aprillist. Jookide pealt, mis sisaldavad üle 5 grammi suhkrut 100 milliliitri kohta hakatakse maksu võtma 18 penni (21 senti) liitri kohta ning jookide pealt, mis sisaldavad suhkrut 8 grammi või rohkem 100 milliliitri kohta hakatakse maksu võtma 24 penni (28 senti) liitri kohta.

Tesco ütles, et ta on juba aastaid kärpinud suhkru sisaldus enda kaubamärki kandvates jookides ning seetõttu maks neid kuigivõrd ei mõjuta. Tesco, millel on Suurbritannias 28% suurune turuosa ning mis tegutseb ka välisriikides, ütles, et 85% jookidest, mis tema poodides müüakse, on suhkrusisaldus alla maksustamise taseme, kuigi mõne teise brändi jookide hind tõuseb.

Suhkru vähendamine mõnedes jookides on kaasa toonud Briti tarbijate pahameele. Nii näiteks on vähendatud suhkru sisaldust Irn Bru karastusjoogis, mida tuntakse kui Šotimaa suuruselt teist rahvuslikku jooki ning see on mitmed selle joogi fännid vihale ajanud.

Tesco aktsia langes täna 1,2%, 203,5 pennini. Aastaga on Tesco aktsia kerkinud 10,2%.