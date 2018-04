Börs: kaubanduspingete mõju hajus

USA ja Hiina jätkuv tariifiheitlus surus Ühendriikide börsid kolmapäevase kauplemise hakul tugevasse langusse, ent päeva lõpuks näitasid peamised aktsiaindeksid hoopis kena tõusu.

Hiina plaan kehtestada enam kui sajale USA tootele (sh sojaubadele, autodele, lennukitele ja kemikaalidele) 25% tollimaksud tõi Wall Streetil esmalt kaasa ehmunud müügilaine, kuid too hirm ei jäänud püsima. Esiteks annab Hiina piirangute pikk jõustumisperiood - USA ettevõtetel on kuni 22. maini aega tariife vaidlustada - märku, et Peking on valmis Washingtoniga veel läbi rääkima. Teiseks on praegused tollimaksud sihitud eelkõige põllumajanduse ja sellega seotud valdkondade pihta, sest just nende sektoritega hõivatud piirkonnad on olnud president Trumpi suurimad toetajad.