Kaubandussõja oht raputab valuutaturge

USA ja Hiina lubadused üksteise kaupade eest end tollidega kaitsta on tekitanud järellainetuse ka areneva majandusega riikide valuutaturgudel ning ajanud hirmunud investorid riskantsematest valuutadest lahkuma.

USA ja Euroopa börside kõrval on oma osa kätte saanud juba Lõuna-Aafrika rand, Türgi liir, Vene rubla ja Lõuna-Korea won, kirjutab Financial Times. Nii Lõuna-Aafrika Vabariigi kui ka Türgi valuuta on tavaliselt langusteel, kui investorid põgenevad riskantsematest varadest, kolmapäeva lõunaks kukkus rand 0,74 ja liir 0,67 protsenti dollari suhtes.

„Globaalse kaubandussõja oht ei ole kuhugi kadumas ning langusriskid jäävad areneva maailma valuutaturgudele ka edaspidiseks. Kuigi Hiina tollid on suunatud USA vastu, jäävad ka Malaisia, Lõuna-Korea ja Tai majandus paratamatult selle kaubandussõja meelevalda,“ rääkis Bank J. Safra Sarasini analüütik David Rees Briti ärilehele. Reesi sõnul on mõju Hiina ekspordile väiksem ning mõju reaalmajandusele veel väiksem, sest palju sellest on reeksport.