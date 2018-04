Ronaldo käärlöök pani Juventuse aktsiale põntsu

Juventuse jalgpalliklubi aktsiad langesid täna Milano börsil kaheksa kuu madalaima tasemeni, sest klubi jäi meistrite liiga veerandfinaalis alla Real Madridile.

Mängu 64. minutil lõi imetlusväärse värava Real Madridi ründaja Cristiano Ronaldo. Real Madrid võitis veerandfinaali esimese mängu 3-0. Teise ringi kohtumine toimub Torinos ja arvatakse, et Juventus on suure kaotusega edasipääsu lootuse minetanud.

Juventuse aktsia kukkus pärast mängu kuni 7,9 protsenti, mis viis aktsia madalaima tasemeni alates augustist. Jalgpalliklubi turuväärtus on praeguse seisuga 633 miljonit eurot ning aasta algusest on aktsia odavnenud 18 protsenti. Stoxx Europe Football indeksis, kus on 22 meeskonda, on see tänavu langenud kõige rohkem.

Meistrite liiga käive ulatub sellel hooajal 1,27 miljardi dollarini, mis jagatakse meeskondade vahel. Veerandfinaali pääsemisel saab klubi 7,5 miljonit eurot lisa, selgub UEFA kodulehelt.