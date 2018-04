Krüptoturu investorid segaduses

Eile odavnes bitcoin 7,3 protsenti, 6876 dollarile. Praegu kaupleb bitcoin 6811 dollaril.

Praegu käib debatt, kas bitcoini hinna langus on läbi saanud või mitte. Esmaspäeval läbis krüptoraha niinimetatud surmaristi – see tähendab, et 50 päeva libisev keskmine langes 200 päeva libisevast keskmisest madalamale. Tehnilise analüüsi ekspertide jaoks on see negatiivne signaal.

Üks analüütik ütles, et olukord võib kehvemaks muutuda. „Ma ootan, et hinnad lähevad veebruarikuu põhjadest järgmiste nädalate jooksul madalamale. See päästab valla müügilaine,“ ütles Cracked Marketi analüütik Jani Ziedins. „Ärge oodake, et hinnad enne 4000 dollari taset taastuvad. Ainult siis on turvaline panustada tagasipõrkele.“