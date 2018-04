USA kaubanduse puudujääk üheksa aasta tipus

USA kaubanduse puudujääk kasvas veebruaris oodatust rohkem ning jõudis üheksa aasta kõrgeimale tasemele, vahendab Bloomberg.

Puudujääk suurenes veebruaris 1,6 protsenti, 57,6 miljardi dollarini, selgub USA kaubandusministeeriumi andmetest. Ökonomistide mediaanprognoos oli 56,8 miljardit dollarit.

Tegemist oli juba kuuenda järjestikuse kuuga, mil puudujääk on suurenenud. Viimati kasvas defitsiit pool aastat järjest 2000. aastal. Nii import kui ka eksport suurenesid 1,7 protsenti.

USA president Donald Trump on lubanud kaubanduse puudujääki vähendada, aga see võib ka edaspidi tõusta, sest majapidamiste kulutuste maht suureneb, äriinvesteeringud on tugeval tasemel ning makse on vähendatud. See suurendab nõudlust importkaupade järele.

Trump on otsustanud puudujäägiga võidelda tariifide abil. Märtsis kehtestati tariifid alumiiniumi- ja teraseimpordile. Sellel nädalal tuldi välja detailse plaaniga Hiina kaupade maksustamiseks.