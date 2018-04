Krüptorahad kukuvad koos aktsiatega

Krüptovaluutad on täna koos aktsiaturgudega kukkunud, vahendab MarketWatch.

Maailma populaarseima krüptoraha bitcoini hind on täna langenud 2,1 protsenti, 6609 dollarini. Krüptovaluutad on viimasel ajal aina rohkem aktsiaturgudega korrelatsioonis, mis viitab asjaolule, et tegemist ei ole väärtuse säilitajatega vaid riskantsema varaga, ütlevad eksperdid.

Bitcoini turuväärtus on langenud alla 250 miljardi dollari ning 5 kuu madalaimast tasemest on puudu vaid 7 miljardit dollarit. Bitcoini turuväärtus moodustab 45,2 protsenti kõigi krüptorahade väärtusest.

Varasemalt on arvatud, et krüptorahad on vara, mis ei liigu ühegi teise finantsvaraga samas suunas. Standard Banki valuutaturgude analüütik Steve Barrow ütles, et pärast finantskriisi on korrelatsioon olnud suurem.

„On olemas teine seletus. See väidab, et bitcoin ja teised krüptorahad ei ole ainuüksi spekulatiivne vara. Need on vastus keskpankade tegevusele, mis on fiat-rahal põhineva rahasüsteemi abil valuutade väärtust vähendanud,“ kirjutas Barrow.

Ta lisas, et intressimäärade tõstmisel võivad krüptovaluutade hinnad veelgi kiiremini kukkuma hakata.