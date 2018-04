Bogle: ma pole kunagi nii volatiilset turgu näinud

Vanguard asutaja Jack Bogle ütles, et tema pole taolist volatiilsust aktsiaturgudel oma karjääri jooksul näinud, vahendab MarketWatch.

Bogle on 88-aastane ning tema investeerimiskarjäär on kestnud juba 66 aastat. „Ma ei ole oma karjääri jooksul kunagi näinud, et turud oleks nii volatiilsed. See on ainult 66 aastat, seega ei tasu seda väga suure kella külge panna, aga teil on õigus – ma olen näinud 50protsendilisi langusi ja ühepäevaseid kukkumisi, mis ulatuvad 25 protsendini. Aga midagi sellist pole ma varem näinud.“

Bogle viitab Dow Jonesi indeksi viimastele arengutele – nimelt kukkus indeks kolmapäeva hommikul 510 punkti, aga hakkas siis kiiresti taastuma ning jõudis lõpuks 240 punktiga plussi. Ka S&P 500 ja Nasdaq Composite indeks hämmastasid järsu suunamuutusega.

Viimastel kuudel on taolised päevad muutunud küllaltki tavaliseks. Veel mullu oli turgudel kõigi aegade rahulikum periood – volatiilsusindeks (VIX) püsis 10 punkti juures, mis on ajaloolisest keskmisest kaks korda madalamal. Veebruaris tõusis VIX ühel päeval aga 118 protsenti, mis on indeksi senise ajaloo järseim kasv.

Ainuüksi esimeses kvartalis oli kokku 23 kauplemispäeva, mil S&P 500 indeks liikus vähemalt 1 protsendi. DataTrek Researchi kaasasutaja Nicholas Colase andmetel on ajalooline keskmine olnud 13 kauplemispäeva. Ta on analüüsinud andmeid alates 1958. aastast.