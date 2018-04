Maksuamet andis OEG müügile rohelise tule

Hind on seaduse järgi õiglane

Ülevõtmispakkumise menetlustes puudub finantsinspektsioonil hinna määramise õigus. Kohustusliku ülevõtmispakkumise puhul peab hind vastama väärtpaberituru seaduse § 174 lõige 2 ja 3 (ning Ülevõtmispakkumisreeglite § 2 lõigetele 1 ja 2). Juhul, kui hind neile kriteeriumitele vastab, loetakse see väärtpaberituru seaduse kohaselt õiglaseks.

Odyssey Europe ASi ülevõtmispakkumise puhul Olympic Enterntainment Group ASi aktsiate omandamiseks on tegemist vabatahtliku ülevõtmispakkumisega.

Vabatahtliku ülevõtmispakkumise puhul määrab pakkumise hinna ülevõtja. Vabatahtliku ülevõtmispakkumise puhul ei ole ühe aktsia eest makstava hinna summa, täpsemalt, kas see on õiglane, kooskõlastamise objektiks. Lisaks juhime tähelepanu, et Odyssey Europe AS on selgitanud prospektis, et lähtus hinna määratlemisel õiglase hinna kriteeriumitest, mis on toodud väärtpaberituru seaduse § 174 lõigetes 2 ja 3 ning ülevõtmispakkumisreeglite § 2 lõigetes 1 ja 2 (prospekt lk 17).

See tähendab, et isegi hüpoteetilise olukorra puhul, kui oleks olnud tegemist kohustusliku ülevõtmispakkumisega, st ülevõtja oleks omandanud valitseva mõju OEGs hinnaga 1,90, oleks see täitnud väärtpaberituru seaduse § 174 lõikes 3 sätestatud õiglase hinna kriteeriumi, mis ütleb: „Kohustusliku ülevõtmispakkumise raames ülevõtmispakkumise esemeks oleva aktsia eest tasutavaks õiglaseks hinnaks peetakse kõrgeimat hinda, mida ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud on pakkumisele eelnenud kuue kuu jooksul selle aktsia eest maksnud.