Netflix tahab osta välireklaami ettevõtet

Netflix on pakkunud üle 300 miljoni dollari ettevõtte eest, kes omab suuri reklaamtahvleid üle Los Angelese.

Netflix pole ainus, kes reklaamifirmale Regency Outdoor Advertising pakkumise on teinud ning pole kindel, kas ettevõtte pakkumine jääb peale, kirjutab Reuters.

Välireklaamid on enda kohta reklaamiturul jätkuvalt õigustanud, samal ajal kui reklaamid televiisoris ja ajalehtedes on langustrendis. Netflix on sama ettevõtte reklaamtahvleid varem korduvalt kasutanud, sealhulgas populaarse sarja „Stranger Things“ reklaamiks.

Varem on Netflix aktsionäre hoiatanud, et turunduskulud kasvavad „natuke kiiremini“ kui käive. Ettevõtte kulud kasutaja kohta kasvavad MoffettNathansoni raporti järgi ligikaudu 25 protsenti, 16 dollarile kasutaja kohta.

Netflixi aktsia on see aasta teinud tugeva tõusu. Vaatamata hiljutisele volatiilsusele on aktsia aasta algusest 53 protsenti tõusnud.