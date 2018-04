USA aktsiaturgudel jälle hinnasula

USA aktsiaturud lõpetasid nädala suure langusega, mis tähendab, et ka turud kukkusid ka nädala lõikes, vahendab Bloomberg.

Standard & Poor’s 500 indeks kukkus enam kui 2 protsenti ning Dow Jonesi kõik 30 ettevõtet odavnesid, sest USA president Donald Trump teatas, et Hiinale kaalutakse uute tariifide kehtestamist, mille maht ulatub 100 miljardi dollarini. Hiina reageeris agressiivselt ning teatas, et vastumeetmed saavad olema karmid.

USA rahandusminister Steven Mnuchin lisas õli tulle – ta ütles, et suure kaubandussõja risk on olemas, aga seda püütakse ära hoida.

Trump ütles, et turgude langus on lühiajaline „valu“ ning nende tegevuse tulemusel saab USA kaubanduses parema positsiooni. Presidendi majandusnõunik ütles, et kaks riiki peavad omavahel ka läbirääkimisi. Hiina teatas, et läbirääkimisi ei toimu.

Täna ilmus ka USA tööturu raport, kust selgus, et uusi töökohti loodi oodatust vähem.

Reedene langus on halb märk

„See on väga halb, kui selline asi juhtub reedel, sest inimesed hakkavad nädalavahetusel paanitsema,“ ütles investeerimisfirma Newbridge Securitiesi strateeg Donald Selkin. „Kõige hullem asi, mida sa saad näha, ongi kehv turg reede õhtul.“

S&P 500 indeks kukkus 2,2 protsenti, 2604 punktini. Indeks langes nädalaga kokku 1,4 protsenti. Dow Jones kaotas 2,3 protsenti ja kaupleb 23 932 punktil.

Stoxx Europe 600 indeks odavnes 0,4 protsenti, nädala lõikes kallines see 1,1 protsenti. MSCI maailma aktsiate indeks langes 1,2 protsenti.

WTI toornafta langes 2,5 protsenti ja Brent kaotas 1,8 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 61,97 ja 67,08 dollarit. Kulla hind tõusis 0,6 protsenti, 1337 dollarini.