Investorid asusid Venemaal ostukohti kasutama

Eile USA sanktsioonide tõttu Vene börsidele saabunud paanika on tänasel börsipäeval vaibunud ning investorid ostsid peamised indeksid taas plussi.

Rubla nõrgeneb

Optsioonikauplejate tehingute põhjal järeldavad aga Bloombergi küsitletud analüütikud, et teatav langus seisab ees veel vähemalt rubla kursi puhul. Seda tõukavad tagant eelkõige üldised makromajanduslikud näitajad, nagu kasvav inflatsioon, vähenenud tarbimine ning intressimäärade tõus.

Kartused peegeldusid ka täna valuutaturul, kus rubla nõrgenes dollari suhtes 3,3 protsendi võrra. Hetkel saab ühe dollari eest osta 62,62 Venemaa rubla.

Sanktsioonidest võidavad aga tõenäoliselt kõige rohkem Vene põllumajandusettevõtted, kellele on nõrgenev rubla kasulik. „Nõrk rubla võib tõsta suhkru, teravilja ning sealiha hinda ning see annaks kindlasti põllumajandusele uue hingamise,“ leidis BCS Global Marketsi analüütik Vjatšeslav Smoljaninov.

Kõige rohkem kaotavad aga näiteks võlakirjad ning nendest tootlust lootvad investorid.

Ajutine paanika

Kremli pressiesindaja Dmitri Peškov ütles CNBC-le, et eilne langus oligi eelkõige ajutine paanika ning juhitud investorite hetkeemotsioonidest. Sellegipoolest ei välistanud ta turgudel teatava korrektsiooni tekkimist. „On ilmselge, et turgudel on märgata negatiivset trendi,“ tõdes ta. „Samas peame endale aru andma, et kuigi osaliselt on tegemist üldise turutrendiga, siis suur osa langusest oli põhjustatud investorite emotsionaalsest seisundist,“ viitas ta USA sanktsioonide mõjudele.

Ka Smoljaninovi sõnul lahkusid osad investorid sanktsiooniuudiste peale teatud ettevõtetest ilma igasuguse muu põhjuseta. „Ros Agro on üks ettevõte, mille aktsia sai ilma põhjuseta karistada,“ tõi ta näite põllumajandusettevõttest, kes võib tulevikus eriti rubla nõrgenemise taustal taas oma turuväärtust kasvatama asuda.

Smoljaninovi näidet kinnitab ka Moskva börs, kus Ros Agro turuväärtus kerkis täna 3,56 protsenti ning hetkel saab ühe põllumajandusettevõtte aktsia soetada 610,5 rubla eest.