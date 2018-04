Volkswagen saab uue juhi

Volkswagen AG uueks juhiks saab sel reedel Herbert Diess, kes varasemalt töötas BMW juhina, vahendab MarketWatch anonüümseks jääda soovinud allika sõnu.

Praegune juht Matthias Müller sai Volkswagen AG juhiks 2015. aasta septembris ehk veidi enne seda, kui USAs sai avalikuks Volkswageni diiselautode emissiooniskandaal.

Mülleri lahkumine on üllatus, kuna kahe aasta jooksul on ta teinud edukat selgitustööd ning Volkswageni mainet silunud. Samuti on ta kaasa aidanud sellele, et Volkswagen jätaks endast mulje kui modernsest autotootjast: nimelt surus Müller hoolimata mitmete ettevõtte juhtfiguuride vastuseisust läbi varasemast suurema suunitluse elektriautode tootmisele.

Volkswageni majandustulemused on olnud hoolimata emissiooniskandaalist head. Volkswagen läks mööda Toyotast ja tõusis maailma suurimaks autotootjaks. Ettevõtte aktsia on tõusnud enam kui 50% sel ajal, kui Müller Volkswagenit vedas. Võrdluseks, Stoxx Europe 600 indeks on tõusnud samal perioodil 11%.

Investoreile näib olevat meeltmööda, et Volkswagen uue juhi saab - aktsia tõusis täna 4,6%.