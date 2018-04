Barclays: krüptorahade maania on läbi

Barclays' panga strateegid usuvad, et bitcoini spekulatiivne periood on läbi saanud ning turule pole palju uusi huvilisi sisenemas, vahendab MarketWatch.

Strateegid ja teised turuosalised jätkavad kuid kestnud debatti bitcoini väärtuse üle. Kas see on mullis, mis on juba lõhkenud ning krüptoraha kukub nulli? Või on tegemist küpseva varaklassiga, mis otsib oma õiglast väärtust ning ligi 20 000 dollarise hinna juurest taandumine on tervislik protsess?

Barclays’ panga strateegid spekuleerivad, et nõudlus, mida on juhtinud ilmajäämishirm (fear of missing out) on märkimisväärselt maha jahtunud. Just see aitas nende sõnul bitcoini väärtust nõnda kõrgele upitada.

Digitaalsete varadega seotud teadlikkuse kasv on toonud krüptorahad peavoolu, mis on ilmajäämishirmu vähendanud. See peaks ka tulevikus krüptorahasid surve all hoidma.

„Meie teoreetilised mudelid ja küsitlused näitavad, et erinevalt 2011. ja 2013. aasta tippudest võis 2017. aasta tipp olla lõplik tipp ning spekulatiivne huvi hakkab siinkohal vähenema,“ kirjutas Barclays teisipäeval.