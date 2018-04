Guessi aktsia rallis 57%

Eestiski populaarse brändi Guess omanik Guess? Inc naudib häid majandustulemusi ning aktsia hinna tempokat kasvu – viimase kuuga on aktsia kallinenud suisa 57%.

Kolm nädalat tagasi teatas Guess oodatust parematest kvartalitulemustest. Investoritele on meeltmööda, et ettevõte on aktiivselt kaasanud oma kampaaniatesse kuulsusi, samal ajal on ärimudelit muudetud selliselt, et muid kulusid hoitakse kokku: Põhja-Ameerikas on Guess sulgenud mitmeid kauplusi või kolinud poed odavama rendihinnaga kohta.

Investeerimisanalüüsiga tegeleva ettevõtte Cowen analüütikud ütlevad, et Guessi edu taga võivad olla just kuulsad inimesed, kes brändi reklaamivad. Tuntuimaks näiteks võiks olla lauljatar Jennifer Lopez. Analüütikud märgivad, et tuntud inimesed aitavad brändi tutvustada uutele inimestele ning seega kasvab potentsiaalselt ka ostjaskond.

Coweni analüütikud esiti küll ostusoovitust Guessi aktsiale ei anna, viidates karmile konkurentsile ning ka ettevõtte kaasasutajat ja juhti Paul Marcianot tabanud süüdistustele. Alates veebruari lõpust võttis juhtohjad endale Victor Herrero.

Majandustulemuste põhjal läheb Guessil kõige paremini Euroopas ja Aasias. Ettevõte avab tänavu ainuüksi Hiinas 60 uut kauplust.

Guessi aktsia on viimase aastaga tõusnud suisa 110% ja maksab praegu 23,45 dollarit.