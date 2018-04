Bitcoin tõusis loetud minutitega 17 protsenti

Bitcoini hind tõusis neljapäeval loetud minutitega 17 protsenti ning ületas 8000 dollari taseme, selgub Coinbase’i andmetest.

Krüptovaluuta hind on viimastel nädalatel surve all olnud. Üks faktoritest on olnud ekspertide sõnul USA maksudeklaratsioonidega seotud tähtaeg, mis kukub 17. aprillil. Mõnede kauplejate sõnul võib neljapäevane hinnatõus olla seotud selle faktori taandumisega.

Tõsi, mõnikümmend minutit pärast hüpet hakkas bitcoin uuesti odavnema ning päeva lõikes ulatub tõus 11,3 protsendini. Ühe bitcoini eest tuleb praegu välja käia 7721 dollarit.

Bitcoin on aprillis liikunud külgsuunas ning kaubelnud 6500 ja 8000 dollrai vahemikus. Detsembris ületas bitcoin 19 000 dollari taseme, millele järgnes kiire kukkumine.