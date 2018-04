Fink: turgude ajastamine on täiesti mõttetu

Investeerimisfirma BlackRocki tegevjuht Larry Fink ütles neljapäeval, et investorid ei peaks kunagi proovima turge ajastada ning raha peaks olema investeeritud, vahendab CNBC.

„Me veedame liiga palju aega turgude ajastamisest rääkides,“ ütles Fink, kes on maailma suurima investeerimisfirma kaasasutaja. „Investorite jaoks on võti püsida turul. Sa peaksid olema 100 protsenti aktsiates.“

Fink ütles, et tema ei ole kindel, millises majandustsükli faasis me praegu oleme. Aga ta nentis, et USA presidendi Donald Trumpi maksureform ja vabariiklased on tsüklid pikemaks venitanud.

Aktsiaturud jõudsid kõigi aegade rekordini selle aasta 26. jaanuaril. Pärast seda toimus korrektsioon ning volatiilsus on järsult kasvanud.

Alates 9. veebruaril saavutatud päevasisesest põhjast on Standard & Poor’s 500 indeks taastunud 4,3 protsenti. Sellegi poolest on tänavu indeks 1,2 protsendiga miinuses. „Volatiilsus on tervet turgude dimensiooni muutnud,“ ütles Fink.

BlackRock teatas ka oma neljanda kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi. Varahalduri kasum kasvas esimeses kvartalis 28 protsenti (eelmise aasta sama ajaga võrreldes), 6,70 dollarini aktsia kohta. Käive tõusis 3,58 miljardi euroni. Analüütikud ootasid kasumiks 6,39 dollarit ja käibeks 3,4 miljardit dollarit.

Tõsi, BlackRocki fondidesse toimus raha neto sissevool kokku 54,63 miljardi dollari ulatuses, mis jäi analüütikute ootustele (68,6 miljardit) alla.