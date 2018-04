Itaalia parteid on Monte dei Paschi halvimate laenuvõtjate seas

Maailma ühe vanima panga, Monte dei Paschi andmetel on 97% Itaalia parteidele laenatud summadest jõudnud ettevõtte hapude laenude portfelli, vahendab Bloomberg.

Viimaste aastate jooksul on Monte dei Paschi väljastanud kolmeteistkümnele kohalikule erakonnale ligi 10 miljonit eurot. Panga esindaja sõnul kuulub enamik parteide probleemsetest laenudest 24 miljardi euro suurusesse mahaarvatud võlgade portfelli, millest Paschi väärtpaberistamise abil peagi vabaneda püüab.

Itaalia finantsettevõtted on olnud juba aastaid Euroopa Keskpanga tugeva surve all, kuna riigi pangandussektorit vaevab enam kui 270 miljardi euro suurune halbade laenude koorem. Raskustest vabanemiseks on mitmed sealsed pangad asunud oma mahaarvatud laene pundis ja väärtpaberistatud kujul ära müüma.