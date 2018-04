Tesla uus mudel tuleb järgmisel aastal

Tesla tahab uut Model Y sportmaasturit hakata tootma juba järgmise aasta novembris, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed, vahendab Reuters.

Selgub, et Silicon Valley ettevõte, mida juhib Elon Musk, võtab vastu esialgseid pakkumisi Model Y osade tootmiseks. Sarnaselt Model 3ga on Model Y mõeldud masstootmiseks.

Tarnijatele on Tesla andnud programmi kohta väga vähe detaile ning tootmise ajavahemikku pole avalikustatud. Tarnijatega suhtlusest võib aga välja lugeda, et autosid hakatakse ehitama Tesla Fremonti tehases järgmise aasta novembris, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed. Tesla pole kommentaare jaganud.

Selle kuu alguses püüdis Tesla aktsionäridele kinnitada, et Model 3 toodang on esimese kvartali jooksul kahekordistunud ning nädalased mahud suurenevad teises kvartalis 5000 autoni. See tähendaks, et aastas toodetakse umbes 250 000 Model 3 autot.

Goldman Sachs teatas sellel nädalal, et nende hinnangul suudab Tesla praegu toota 1400 autot nädalas. Panga analüütikud arvavad, et tõenäoliselt ei suuda Tesla oma teise kvartali eesmärke täita.