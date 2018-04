JP Morgan Chase’i kvartalitulemused olid vastuolulised

JP Morgan Chase’i teenis tänu USA maksukärbetele rekordilise kvartalikasumi, kuid erakorralised tulud-kulud välja jättes jäi kasum ootustele napilt alla, vahendab Thomson Reuters. Täna turu avanedes oli JP Morgani aktsia plusspoolel, siis nüüdseks on panga aktsia miinusesse langenud.

JP Morgan, mis on varade poolest USA suurim pank, teatas täna, et teenis esimeses kvartalis 8,71 miljardit dollarit kasumit, mis on 35% kõrgem aastatagusest näitajast. Panga tulud kasvasid aastaga 10 protsendi võrra.

Üldiselt tugeva kvartalitulemuse nõrgaks kohaks oli investeerimispanganduse üksuse käive, mis langes aastaga 7 protsenti, kuna pank korraldas vähem võlakirja- ja aktsiaemissioone, nii et sellelt tulev nõustamistasu vähenes. Panga turgude osakonna müügitulu kasvas ilma erakorralisi tulusid-kulusid arvestamata 7%, mida kannustas aktsiate kauplemise teenustasutulude kasv 26% võrra.

Panga puhasintressitulud kasvasid 9 protsenti 13,5 miljardi dollarini, kuna laenuintressid tõusid hoiuseintressidest kiiremini.

Pärast esialgset positiivsust hakkas JP Morgani aktsia täna siiski langema, sest erakorralised tulud-kulud välja jättes tuli kvartali kasum analüütikute ootustest madalam. JP Morgan teenis aktsia kohta ilma erakorraliste kirjeteta 2,26 dollarit kasumit, samal ajal kui aktsiat analüüsivate analüütikute ootus oli Thomson Reutersi andmetel 2,28 dollarit. Netotulud olid ootustest siiski paremad, kui need tulid esimeses kvartalis 28,52 miljardit dollarit, võrreldes analüütikute oodatud 27,68 miljardi dollariga.

JP Morgani tegevjuht Jamie Dimon tõi positiivse aspektina välja, et pank edestab tööstusharu kasvu jaekliendi deposiidi kasvu osas ning kaartide müük ja kaupmeestele vahendatud maksete maht kasvas kahekohalise protsendi võrra.

JP Morgani aktsia on kolm tundi pärast turu avanemist 2,5% miinuses, kaubeldes 110,50 dollari peal.