Kas Rootsi pankade aktsiad on alahinnatud?

Sellel kuul toimunud Spotify börsidebüüdi ajal tegi New Yorgi börs väikse eksituse – Rootsi lipu asemel pandi börsi ette lehvima Šveitsi lipp. Nüüd tundub, et investorid alahindavad järjekordset Rootsi tugevust – selle pankasid. See võib olla aga ajutine.

Rootsi suuremate pankade aktsiad on viimase aasta jooksul tublisti langenud – osalt on selle põhjuseks pankade avatus kohaliku kinnisvaraturu suhtes, mis on jahenema hakanud. Tundub, et müügilaine on läinud liiga kaugele ning see pakub investorile head võimalust, kirjutab MarketWatch.

UBSi strateegid eesotsas Daniel Waldmaniga kirjutavad, et investorid võiksid kaaluda nelja erineva Rootsi panga aktsia ostmist. Nende hulka kuuluvad Swedbank, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Svenska Handelsbanken ja Nordea.

"Riski ei peaks kartma"

Globaalsete turgude suured hinnakõikumised ning riigi makromajanduse seisu muutumine on sellel aastal esitanud pankadele väljakutsed, aga „investorid ei peaks kartma riski võtta,“ kirjutasid UBSi analüütikud. Need aktsiad võimaldavad panustada Euroopa majanduskasvu paranemisele, lisasid nad.

„Rootsi eluasemeturg võib vahutada, aga majandus on jätkuvalt tugev ning hiljutine eluasemepindade hinnalangus ning kasvav pakkumine ei ole märk millestki suuremast,“ ütlesid analüütikud. Skandinaavia pankade hinna ja kasumi suhted on ülejäänud turust madalamad ning see pakub UBSi meeskonna sõnul head riski ja preemia suhet.

Neli panka on aktsionäride suhtes küllaltki helded. SEB dividenditootlus ulatub 6,7 protsendini ja Nordea oma 8,1 protsendini. Nordea plaanib oktoobris Soome ümber kolida, et regulatiivseid kulusid vähendada.

Mured on liialdatud

Hiljuti kirjutas JPMorgani analüütik Vivek Gautam, et turgude mured Swedbanki laenukasvu ja kasumimarginaalide pärast on liialdatud. Ta soovitab Swedbanki aktsiat osta ning on seadnud panga hinnasihiks 240 Rootsi krooni. Praegusest tasemest on Gautami hinnasiht 30 protsenti kõrgemal. Põhja-Euroopa pankade hulgas on ta kõige optimistlikum just Swedbanki suhtes.

Riigi kinnisvaralaenude turule on tulnud konkureerivaid panku, mis on Rootsi nelja suurima panga turuosa viimastel aastatel endale haaranud. Gautam ja tema kolleegid usuvad, et nelja suurima panga turuosa on langenud 79,5 protsendilt 75,7 protsendini, mis ei ole sugugi katastroofiline. Lisaks sellele on suudetud kinnisvaralaenude kasumimarginaale säilitada.

JPMorgani meeskond prognoosib, et Swedbanki suudab oma laenuäri aastas kasvatada 4 protsenti ja kinnisvaralaenude äri 5 protsenti. Ärilaenud olid 2017. aastal languses, aga see olukord peaks nende sõnul paranema.

Swedbanki hinna ja kasumi suhe madalal

Swedbanki ettevaatav hinna ja kasumi suhe on olnud viimase kümnendi jooksul ülejäänud sektoriga võrreldes keskmiselt 11 protsenti kõrgemal. Hiljuti on see langenud aga vaid 3 protsendini, nentis Gautam. FacSet Researchi andmetest selgub, et aktsiate ettevaatav hinna ja kasumi suhe on praegu 10,5.

Rootsi pankade suhtes optimistlikult meelestatud analüütikud tõid välja ka kasvavate intresside positiivse mõju. Pangad saavad kõrgematest intressidest kasu, sest hoiustajatele makstavate intresside ja välja antavate laenude intresside vahe suureneb. Riksbank (Rootsi keskpank) on hoidnud intressimäärasid -0,5 protsendi juures, mis on rekordmadal tase. Samas on keskpank teatanud, et intresside tõstmisega alustatakse selle aasta teises pooles.