Venemaa ja USA pinged ähvardavad ka maailmamajandust

Analüütikute hinnangul saab pärast Süüria konflikti ägenemist odava nafta ning ülepakkumise aeg läbi ning üha enam kajastub geopoliitiline risk ka „musta kulla“ väärtuses.

Täpsemalt väheneb konflikti olukorras nafta pakkumine maailmaturul, samas kui nõudlus on juba suurenenud. „Varud vähenevad ning see võib panna nafta hinna hüppama,“ ütles Again Capitali energiaanalüütik John Kilduff CNBC-le.

Nii kerkis juba konflikti ootuses lõppeva nädala jooksul Brenti nafta hind 7,8 protsenti ning hetkel maksab naftabarrel 73 dollarit.

Samuti kardetakse nafta hinna kerkimist seetõttu, et Venemaa pole veel USA õhurünnakutele Süürias vastanud ning konflikti edasine areng võiks nafta pakkumist veelgi vähendada ja nõudlust suurendada.

Nafta hinna kerkimine suurendaks aga kütusehindasid, mis on sisendiks paljude kaupade ja teenuste maksumusele kogu maailmas.

Venemaa eskaleerib konflikti

Konflikti eskaleerumise ohtu süvendab Moskva teade, mille kohaselt võidakse Süüriale tarnida S-300 tüüpi õhk-pind tüüpi raketisüsteeme. Siiani on Venemaa nende relvade keeldumisest Süüriale keeldunud. „Aga kui meie lääne partnerid seda „paluvad,“ peame tarnet kaaluma,“ ütles Vene kolonel Sergei Rudskoi eile.

Veel ähvardas Rudskoi, et relvi võidakse tarnida ka teistele piirkonnas asuvatele riikidele. „Venemaa on möödunud aastal aidanud täilikult taastada Süüria õhutõrjesüsteemid ning kindlasti jätkatakse selle uuendamisega ka edaspidi,“ lubas Rudskoi.

Lisaks üritas Venemaa möödunud ööl ÜRO julgeolekunõukogus läbi suruda resolutsiooni, mis oleks käsitlenud USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa õhurünnakuid Süüriale kui agressiooni ning mõistnud selle hukka kui rahvusvahelise õiguse rikkumise. Resolutsioon lükati julgeolekunõukogu poolt tagasi ning seda toetasid vaid Venemaa, Hiina ja Boliivia.

Sanktsioneeritakse vastastikku

Lisaks on Venemaa riigiduuma teatanud, et ettevalmistatava eelnõu kohaselt keelustatakse terve hulk Ameerika Ühendriikide importkaupu ning piiratakse investeeringuid.

Löögi alla võivad sattuda Venemaale imporditud USA tarkvara, ravimid, põllumajandussaadused, tubakas ja alkohol. Lisaks tahetakse lõpetada koostöölepingud tuumaenergia, rakettmootorite ja lennutööstuse valdkonnas, vahenas Reuters.

Veel ähvardatakse tulevikus piirata USA ettevõtte ligipääsu Venemaa erastamistehingutele.

Nende meetmete puhul on tegemist Venemaa poolsete vastumeetmetega Washingtoni poolt möödunud nädalal Putini lähiringkonnale kehtestatud sanktsioonidele, mis viisid muuhulgas ka Vene turud vabalangusesse. Ekspertide hinnangul on kahe riigi vahelised suhted jõudnud Külma sõja aegse tasemeni.

Venemaa importis möödunud aastal 12,5 miljardi dollari väärtuses USA tooteid.