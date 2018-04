Investorid ootavad USA suurpankadelt enamat

Ainult tellijale

JPMorgani peakorter New Yorgis.

Madalamad maksud, laenutulud ja suurenenud kauplemisaktiivsus aktisaturgudel aitasid USA suurpankadel esimeses kvartalis kasumit kasvatada, aga tundub, et investorid ootasid enamat.

JPMorgan teenis rekordilise kasumi ja Citigroupi käive ja kasum olid oodatust suuremad. Wells Fargo käive küll kahanes, aga üldiselt olid tulemused prognoosidest paremad. Pankade aktsiatel on alates 2016. aasta novembrikuu presidendivalimistest üldisest turust paremini läinud ning investorid otsivad kinnitust, kas see trend võiks jätkuda.

Piisavalt tugevat ajendit polnud

Tundub, et esimese kvartali tulemused piisavalt tugevat kinnitust ei andnud, ning pankade aktsiad hakkasid hoopis odavnema.

„Pankade aktsiate hinnatasemed on 2007. aasta omadega sarnased,“ ütles investeerimisfirma Edward Jonesi aktsiaanalüütik James Shanahan Wall Street Journalile. „Tundub, et praegu on vaja aktsiate hinnatõusuks väga tugevat ajendit.“

Roosevelt Investment Groupi portfellihaldur Jason Benowitz ütles, et investorid ootavad tänavu laenumahu tugevat kasvu, mida kvartalitulemused ei peegeldanud. Lisaks sellele tahavad investorid näha uusi väljundeid kasumi kasvatamiseks.

Tugev omakapitali tootlus ja heitlik aktsiaturg

Positiivse poole pealt tasub välja tuua selle, et pankade omakapitali tootlus oli väga tugev, intressitulud kasvavad ning kauplemisaktiivsus on suur.

JPMorgani omakapitali tootlus oli 15 protsenti, mis on mitme aasta kõrgeim tase. Citigroupi näitaja oli 9,7 protsenti. Sellele aitas kaasa maksumäärade vähenemine.

Intressimäärade tõus on pannud kasvama puhta intressitulu. Tõsi küll, intressimäärade kasvades peavad pangad hakkama ka hoiustajale kõrgemaid intresse maksma, et neid enda juures hoida. See võib intressitulu uuesti surve alla panna.

Esimene kvartal oli aktsiaturgudel küllaltki heitlik, sest investorid kartsid inflatsiooni kiirenemist ja kaubandussõja eskaleerumist. Selle tõttu oli kauplemine aktsiaturgudel väga aktiivne ning pangad lõikasid ka sellest kasu.

Rekordiline kasum pani aktsia hoopis kukkuma

JPMorgan teenis tänu USA maksukärbetele rekordilise kasumi, aga erakorralisi tulusid ja kulusid kõrvale jättes jäi kasum ootustele siiski napilt alla.

Varade mahu poolest USA suurim pank JPMorgan suutis esimeses kvartalis puhaskasumit 35 protsenti kasvatada, 8,71 miljardi dollarini. Esialgu tundusid tulemused väga head ning aktsia alustas päeva tõusuga.

Pank säästis tänu maksude alandamisele veerand miljardit dollarit ning tegevjuht Jamie Dimon ütles, et kaasa aitasid ka majandus- ja ärikeskkonna paranemine.

„Globaalsel majandusel läheb jätkuvalt hästi ning me ootame maksureformi positiivset mõju. Ärikeskkond on jätkuvalt väga hea ning töökohtade arvu ja palkade kasv aitavad tarbijaid,“ ütles ta.

Kui jätta erakorralised tulud-kulud aga välja, jäi kasum siiski ootustele alla. Selles arvestuses teenis pank aktsia kohta 2,26 dollarit kasumit, Thomson Reutersi andmetel oli analüütikute ootus 2,28 dollarit.

JPMorgani puhul oli kitsaskohaks investeerimispanganduse üksuse käive, mis kukkus aastaga 7 protsenti. Kvartalis korraldati vähem võlakirja- ja aktsiaemissioone, mille tõttu vähenes ka nõustamistasu. Panga kauplemise üksuse käive kasvas 7 protsenti, millele aitas kaasa aktsiatega kauplemise teenustasude 26protsendiline tõus.

Kuna selgus, et kohandatud kasum on oodatust hoopis kehvem ning investeerimispangandusel ei läinud kuigi hästi, siis keeras aktsia mõne tunni jooksul langusesse. Kokku odavnes JPMorgani aktsia reedel 2,7 protsenti, 110,3 dollarini.

Citigroupi käive ja kasum oodatust paremad

Citigroupi esimese kvartali tulemused olid oodatust paremad, millele aitas kaasa jaepanganduse kasv ning klientide suurem aktiivsus aktsiatega kauplemisel. Tõsi küll, ka Citigroupi investeerimispangandusel ei läinud eriti hästi ning see pani aktsia lõpuks langema.

Globaalne jaepanganduse käive kasvas 7 protsenti, millele aitasid kaasa peamiselt Põhja-Ameerika, Mehhiko ja Aasia. Aktsiakauplemise käive suurenes 38 protsenti – esimeses kvartalis olid turud tavapärasest volatiilsemad ning investorid tegid rohkem tehinguid.

Citigroupi puhaskasum kasvas esimeses kvartalis aga 13 protsenti eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Kasum aktsia kohta oli 1,68 dollarit, Thomson Reutersi küsitletud analüütikud ootasid 1,61 dollari suurust kasumit. Käive suurenes 3 protsenti, 18,87 miljardi dollarini ning tegevuskulud kasvasid 2 protsenti, 10,92 miljardini.

Investeerimispangandus pinnuks silmas

Investeerimispanganduse tulemus oli aga nõrk ning see tekitas investoritele muret – selle käive kahanes lausa 10 protsenti ning selle tõttu kukkus aktsia reedel 1,6 protsenti, 71 dollarini. Viimase aasta jooksul on ettevõtte aktsia kallinenud 24 protsenti.

Ettevõtte investeerimispanganduse käive langes 12 protsenti, 1,13 miljardi dollarini. Citi süüdistas selles turu kehva seisu ning tehingute tegemise episoodilisust.

„Võrreldes aastatagusega on lõpule viidud küllaltki vähe tehinguid,“ ütles investeerimisfirma B. Riley FBRi peastrateeg Art Hogan Reutersile. „Ma arvan, et see mõjutab kõiki ettevõtteid, mis investeerimispanganduses tegutsevad.“

„See oli Citi jaoks hea kvartal, sest nad suudavad kapitali enda kasuks tööle panna,“ ütles Evercore’i analüütik Glenn Schorr oma klientidele.

Wells Fargo aktsia kukkus kõige rohkem

Ka Wells Fargo suutis ootusi ületada, aga aktsia langes üle 3 protsendi, 50,89 dollarini.

Pank teatas, et nende eelmise kvartali kasum suurenes 5,5 protsenti, 5,94 miljardi dollarini (1,12 dollarit aktsia kohta). Thomson Reutersi küsitletud analüütikud ootasid 1,06 dollarist kasumit aktsia kohta. Käive langes 2 protsenti, 21,9 miljardi dollarini.

Reedel selgus, et kaks USA järelvalveametit on pakkunud Wells Fargole miljardi dollari suuruse trahvi maksmist, mis võimaldaks vastastikusel kokkuleppel lahendada autokindlustuse ja eluasemelaenude väljastamisega seotud rikkumised.

Wells Fargo teatas, et selle tõttu võivad nad kvartalitulemusi korrigeerida, kus oleks kajastatud ka lõplik trahvikokkulepe järelevalveametitega.

Analüütikud ütlesid, et miljardi suurune trahv ei tohiks bilanssi eriliselt mõjutada, aga mainekahju võib olla küllaltki märkimisväärne.