USA jaekaupluste müük märtsis paranes

Rait Kondor 16. aprill 2018, 17:56

USA tarbijad taastasid märtsis oma tugeva ostuhuvi pärast kolm kuud toimunud jaekaupluste müügi langust. USA kaubandusministeerium andis täna teada, et jaemüük kasvas märtsis eelmise kuuga võrreldes 0,6%, mis on suurim kuine kasv pärast eelmise aasta novembrit, vahendab Associated Press.