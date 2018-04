USA keelustab Ameerika firmadel koostisosade müügi Hiina telefonitootjale

USA kaubandusministeerium keelustab USA firmadel seitsmeks aastaks koostisosade müügi Hiina juhtivale telekomiseadmete tootjale ZTE-le, kes rikkus sanktsioonide rikkumise järgselt kokkulepitud tingimusi, vahendab Reuters.

Hiina ettevõte ZTE, mis müüb USA-s nutitelefone jäi eelmisel aastal USA Texase föderaalkohtus süüdi USA sanktsioonide rikkumises, kuna tarnis Iraani illegaalselt USA kaupu ja tehnoloogiat. ZTE maksis 890 miljoni dollari ulatuses trahve ning kohtuotsuse järgi võis ettevõttele veel määrata trahve 300 miljoni dollari ulatuses.

Ühe osana kokkuleppest pidi ZTE vallandama neli juhtivtöötajat ning karistama veel 35 töötajat, kas siis boonuste vähendamisega või noomituse teel. Kuid ZTE tunnistas märtsis, et ta oli küll vallandanud neli juhtivtöötajat, kuid ei olnud mingilgi määral karistanud 35 muud viidatud töötajat.

ZTE-le seadmete koostisosasid tarnivate USA ettevõtete aktsiad langevad selle uudise peale tublisti. Nii on Acacia Communications, mis sai oma 2017. aasta müügikäibest 30% ZTE-lt, langenud täna 36%. Optiliste komponentide tootjad samuti langevad. Oclaro, mis sai eelmisel aastal 18% oma müügitulust ZTE-lt, on langenud täna 12% ning Lumentum ja Finisar on langenud vastavalt 6 ja 3 protsenti.