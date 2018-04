Võlakirjaturul toimuv tekitab muret

USA 2-aastaste võlakirjade tootlus tõusis täna peaaegu kümnendi kõrgeima tasemeni ning investorid püüavad aru saada, mida see USA majanduse kohta ütleb, vahendab CNBC.

Lühiajaliste võlakirjade tootlus tõusis täna 2,386 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta augustist. 10-aastaste võlakirjade tootlus jõudis 2,86 protsendini ning viimati oli see nii kõrgel tasemel kolm nädalat tagasi. Kui võlakirjade hinnad langevad, siis tootlus tõuseb ja vastupidi.

Hinnalangus tuleb ajal, mil USA ja Venemaa püüavad otsest konflikti pärast lääneriikide Süüria vastu suunatud õhurünnakuid vältida. Investorid aga kardavad, et võlakirjade müümine võib olla USA majanduse jaoks halb uudis. Iga kord kui lühiajaliste võlakirjade tootlus läheneb 10-aastaste omale (yield curve), tekivad mured majanduslanguse pärast. Põhjuseks on asjaolu, et lühiajaliste võlakirjade tootlus viitab sellele, et turuosalised ootavad madalat inflatsiooni ja intressimäärasid.

Taoline olukord on ka varem majanduskriisidele eelnenud – sinna hulka kuuluvad tehnoloogiamulli lõhkemine ja 2008. aasta finantskriis. Samas usuvad osad eksperdid, et see ei ole enam hea indikaator, mis võiks majanduslanguse riski näidata.

Investeerimisfirma Hermes Investment Managementi tegevjuht Saker Nusseibeh ütles, et tema ootab praeguse trendi pöördumist. „Ma peaksime ootama, et intressikõvera (yield curve) trend pöördub. Me ei näe märke, et USA majandus langema hakkab,“ nentis ta.

„Me näeme, et USA majanduskasv saab olema oodatust tugevam. Ja trendi pöördumine võib olla järsum kui inimesed arvavad,“ lisas Nusseibeh.

USA majanduskasv oli 2017. aasta viimases kvartalis 2,9 protsenti. USA töötuse määr püsib 17 aasta madalaimal tasemel.