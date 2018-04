Goldman Sachsi tulemused oodatust paremad

Goldman Sachsi kvartalitulemused olid oodatust tunduvalt paremad, sest turge tabanud volatiilsus suurendas võlakirja- ja aktsiakauplemist, vahendab Reuters.

Panga võlakirjade kauplemiteenuste äri käive kasvas esimeses kvartalis 23 protsenti. Üleüldiselt suurenes kauplemisteenuste äri 30,5 protsenti. Kauplemisteenused moodustavad Goldmani käibest kõige suurema osa.

Ettevõtte puhaskasum suurenes 27 protsenti, 2,74 miljardi dollarini (6,95 dollarit aktsia kohta).

Põhjuseks oli eelkõige asjaolu, et veebruaris tabas turgusid märkimisväärne volatiilsus, mis mõjutas nii võlakirju, valuutasid, tooraineid kui ka aktsiaid. See volatiilsus kestis kvartali lõpuni.

Ettevõtte kogukäive, kuhu hulka on arvestatud ka intressitulud, suurenes 25 protsenti, 10,04 miljardi dollarini. Evercore ISI analüütik Glenn Schorr ütles, et iga äri käibekasv on „küllaltki muljetavaldav“.

„See ei saa alati olema nii hea, aga on hea näha, et Goldman suutis kvartaliga häid tulemusi näidata. Tegelikult ei olnud tingimused sugugi nii head,“ ütles ta.

Sellele vaatamata on Goldmani aktsia on täna langenud 1,9 protsenti, 253 dollarini. On tõenäoline, et investorid ootasid veelgi enamat. Ka teiste finantssektori firmade tulemuste puhul oli märgata sama mustrit – ettevõte ületab küll analüütikute ootusi, aga aktsia langeb.