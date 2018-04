Teslal järjekordne tootmisseisak

Autotootja Tesla peatab Model 3 tootmise teist korda kahe jooksul.

Tesla sõnul kestab paus 4-5 päeva ja on mõeldud tootmise optimeerimiseks ja kitsaskohtade kõrvaldamiseks. Töö peatub nii akude kui ka autode tehastes. Eelmisel nädalal tõdes Tesla juht Elon Musk, et tootmisprotsessi on liialt automatiseeritud.

Ettevõte andis töötajatele teada, et paus kestab neli-viis päeva, vahendab Bloomberg. Töötajad saavad olla kas palgata kodus või kasutada oma puhkusepäevi. Üksikutele pakutakse tööd mujal tehastes.

Mõni aeg tagasi teatas Elon Musk, et Tesla on teise poolaasta jooksul kasumlik. „Economist oli varem igav, aga tark õela kuiva nutikusega. Nüüd on ta lihtsalt igav," vastas ta Twitteris ajakirja Economist loole, kus oli märgitud, et Teslal on vaja prognooside kohaselt 2,5–3 miljardit dollarit lisarahastust. "Tesla on 3. ja 4. kvartalil kasumlik ja rahavoo positiivne, nii et loomulikult ei ole meil vaja enam raha kaasata,“ ütles Musk Twitteris.

Eelmine paus kestis 20.–24. veebruarini.