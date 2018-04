Bitcoini vaalad müüsid 100 miljoni eest krüptoraha

Bitcoini hind langes teisipäeval järsult – vaid 20 minutiga pühiti hinnast 200 dollarit. Tegemist võis olla üksiku müüjaga, vahendab MarketWatch.

Anonüümne bitcoinimüüja, kelle portfell ulatub 1,49 miljardi dollarini, müüs teisipäeval 6500 bitcoini ning keskmiseks müügihinnaks kujunes 8146,7 dollarit. See tähendab, et kokku müüs ta bitcoine 50 miljoni dollari eest, selgub bitinfochartsi andmetest. Kasutaja bitcoini konto on 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r.

Müük toimus päev pärast seda, mil suuruselt kolmas bitcoiniportfell müüs kokku 6600 bitcoini keskmise hinnaga 8026 dollarit. Sama kasutaja ostis veebruaris üle 400 miljoni eest bitcoine.

See tähendab, et kaks vaala müüsid 24 tunni jooksul kokku 100 miljoni dollari eest bitcoine.

Eelmised järsud langused on kirjutatud samuti suurte müüjate arvele. Näiteks müüs Mt. Goxi pankrotimenetleja märtsi alguses 400 miljoni dollari eest bitcoine.

Täna on bitcoin kallinenud 2,4 protsenti, 8111 dollarini.