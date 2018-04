Briti inflatsioon üllatas turge

Suurbritannia inflatsioon aeglustus märtsis viimase aasta madalaima tasemeni, mis tekitab küsimusi, kui kiiresti hakkab Inglise Keskpank intressimäärasid tõstma, vahendab Bloomberg.

Tarbijahinnad tõusid aastatagusega võrreldes 2,5 protsenti – veel veebruaris oli vastav näitaja 2,7 protsenti, teatas riigi statistikaamet kolmapäeval. See on ökonomistide prognoositust väiksem number – Inglise Keskpank ootas 2,8protsendilist tarbijahindade kasvu. Inflatsioon tervikuna jahenes 2,3 protsendini, mis on viimase aasta madalaim tase.

Need numbrid võivad tähendada, et intressimäärasid tõstetakse selle aasta teises pooles oodatust vähem. Investorid ootavad, et rahapoliitikud tõstavad maikuu kohtumisel intressimäärasid, sest inflatsioon on 2protsendilisest eesmärgist kõrgemal.

Rahapoliitikud on ka öelnud, et tõenäoliselt peavad nad järgmistel aastatel intresse kiiremini tõstma, sest inflatsioonisurve kasvab.

Briti nael on täna USA dollarisse odavnenud 0,5 protsenti, 1,421 dollarini.