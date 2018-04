Nafta püüab uusi tippe

Nafta hind jõudis täna kõrgeima tasemeni alates 2014. aastast – Brent ületas 74 dollari taseme ja see aitas ka naftafirmade aktsiatel kallineda, vahendab Financial Times.

OPECi ja Venemaa tootmiskärped on aidanud naftal viimase 16 kuu jooksul kallineda. Hiljutisele tõusule on hoogu juurde andnud geopoliitilised riskid – olgu selleks Venezuela majanduslangus või sanktsioonide võimalik kehtestamine Iraanile.

Brenti toornafta kallines täna 1,3 protsenti, 74,72 dollarini barrel. 2017. aasta jaanuaris, mil tootmiskärbetega alustati, maksis Brent 55 dollarit.

„Praegu toimub väga kiire transformatsioon – kui varem oli ülepakkumine, siis nüüd on defitsiit ja varude vähenemine uus reaalsus,“ ütles Ashburton Global Energy Fundi juht Richard Robinson.

Nafta hinnatõus on meelitanud investorid ka energiaaktsiaid ostma. S&P 500 indeksi energiasektor on aprillis kallinenud 9 protsenti, samal ajal on S&P 500 kallinenud umbes 2,6 protsenti.