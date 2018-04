Philip Morrisel 10 aasta kehvim päev

Tubakafirmadel on mustad pilved pea kohale kerkinud, kuna inimesed suitsetavad aina vähem.

Philip Morrise aktsia langes täna 17%, mis märgib viimase kümne aasta madalaimat taset. Nimelt selgus täna avaldatud esimese kvartali tulemustest, et Philip Morrise sigarettide müük vähenes 5,3%, kusjuures suurim oli langus Jaapani, Venemaa ja Saudi Araabia turgudel. Analüütikud olid oodanud küll langust, ent mitte siiski nii tõsist. Eelmise aasta esimeses kvartalis olid Philip Morrise müüginumbrid aga veelgi nukramad – sigarettide müük langes siis aastases võrdluses koguni 11,5%.

Ettevõte on viimastel aastatel panustanud e-sigarettide müügile, ent siingi pole käibenumbrid end üles suutnud vedada. Käibest vaid 3% moodustas e-sigarettide müük ning äri pole läinud nii hästi käima kui ettevõtte ise lootis, teatas Philip Morris börsiteate vahendusel.

Vähenenud suitsetamine on pannud tubakatootjaid mõtlema viisidele, kuidas kliente enda juures hoida. Üks neist viisidest ongi olnud näiteks e-sigarettide promomine, mis on küll mõningates vanusegruppides osutunud edukaks, ent suitsetajad vanuses 50 ning ülespoole ei ole elektroonilise seadme kasutamisest eriti huvitatud olnud. USA-s moodustavad 40% suitsetajatest aga just 50aastased ja vanemad inimesed.