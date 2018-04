Google'i bossil kuldne nädal

See nädal tõotab tulla Google'i juhile Sundar Pichaile üks elu tulusamaid: ta saab teha rahaks 380 miljoni dollari väärtuses aktsiaid.

Bloombergi andmetel sai Sunder Pichai töötajate premeerimisprogrammi raames helde aktsiapaki 2014. aastal klausliga, et seda ei tohi enne tänavust aastat rahaks teha. Aktsiaid sai ta ligi 354 000 tükki. 2014. aastal maksis aktsia alla 600 dollari, kuid tänaseks on selle väärtus tõusnud üle 1000 dollarile. Kokku on Sunder Pichail Bloombergi andmetel võimalik müüa sel nädalal ligi 380 miljoni dollari eest aktsiaid, ning see oleks Alphabeti ajaloo üks suuremaid töötajale makstavaid boonuseid.

Sundar Pichai töötab Google'is 2004. aastast ning on ettevõtte juht 2015. aastast.