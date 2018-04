Ryanair valmistub miljardiostuks

Iiri odavlennufirma Ryanair teatas, et plaanib osta 25 uut Boeingu lennukit.

Kokku läheb 25 Boeing 737 MAX lennuki ost Ryanairile maksma ligikaudu kolm miljardit dollarit, teatab Reuters. See tähendab, et kokku on Ryanair USA lennukitootjalt tellinud 135 lennukit. Meenutuseks: 2014. aastal sõlmis Ryanair Boeinguga lennuki, millega ostis 100 sama marki lennukit ning jättis omale võimaluse veel 100 lennuki tellimiseks. Praegune 25 lennuki tellimine ongi see nii-öelda võimaluse kasutamine.

Ryanairi aktsia kukkus täna ennelõunal Londoni börsil 0,3 protsenti 15,6 euro tasemele. Boeingu aktsia oli eelturul 0,8 protsendiga plussis ning 341 dollari juures.