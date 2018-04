Statoil vahetab nime

Statoili juhatus tegi aktsionäridele ettepaneku panna ettevõttele uus nimi – Equinor.

Nimi Equinor koosneb kahest osast. Esimene pool „equi“ viitab sõnadele equal (võrdne), equality (võrdsus) ja equilibrium (tasakaal). „Nor“ viitab aga sellele, et ettevõte on uhke oma Norra päritolu üle, kirjutas firma oma kodulehel.

„Maailm on muutumas ning sama on Statoiliga. Energiasüsteemide tänapäevane muutus on ajaloo suurim ning tahame olla selle arengu eesotsas. Meie strateegia püsib kindel. Nimi Equinor peegeldab muutusi ja toetab turvalist, kõrge väärtuse ja vähese süsiniku strateegiat, mille panime paika eelmisel aastal,“ ütles Statoili juhatuse esimees Jon Erik Reinhardsen.

Statoil tahab uue nimega anda mõista, et tegemist ei ole ainult suure naftafirma, vaid ka laiapõhjalise energiafirmaga.

Statoili järgmine aktsionäride koosolek toimub 15. mail ning seal hääletatakse ka nime muutmise üle. Norra valitsus, mis on Statoili enamusaktsionär, toetab nimemuutust ja hääletab selle poolt.