Deutsche Banki kasum langes järsult

Deutsche Banki kasum ja käive langesid järsult, vaatamata sellele, et pank püüab ümberkorraldustega ärides korda luua, vahendab MarketWatch.

Deutsche Bank teatas neljapäeval, et panga puhaskasum kahanes esimeses kvartalis 79 protsenti, 120 miljoni euroni. See on Saksamaa suurima panga jaoks järjekordne tagasilöök – sellel kuul vahetati tegevjuhti ning ka juhatuses on tehtud mitmeid muudatusi.

Pank teatas ka seda, et strateegiat kohandatakse veelgi. Teatud kauplemis- ja laenuärid, mis ei teeni piisavalt raha, tõmmatakse koomale. Peamiselt käib jutt USA äridest.

Panga kogukäive langes 5 protsenti, 7 miljardi euroni. Investeerimispanganduse käive kukkus 13 protsenti, 3,8 miljardi euroni. Müügitulu langes panga kõigis suuremates divisjonides.

Deutsche Banki aktsia on tänavu langenud 24 protsenti ning aastases võrdluses 30 protsenti. Investorid ja analüütikud on nõudnud, et pank oma strateegiat veidi selgemaks muudaks. Mõned isegi ütlevad, et USA ärid tuleb kinni panda, sest suuremate tegijatega pole mõtet sealsel turul võistelda.

Deutsche Banki juhid on avalikult välja öelnud, et panga strateegiat dramaatiliselt ei muudeta. Rahvusvaheliste äridega jätkamist põhjendatakse asjaoluga, et nende eesmärk on teenindada välismaal tegutsevaid Saksamaa ettevõtteid. Tõsi küll, siiski ollakse nõus, et osalt tuleb neid ärisid koomale tõmmata.