Tulemused panid AMD aktsia järsult tõusma

Advanced Micro Devicesi tulemused pakkusid investoritele leevendust – kasum oli oodatust suurem ning ettevõtte ootab käibekasvu kiirenemist. See pani aktsia tõusma, vahendab MarketWatch.

AMD aktsia kallines järelturul umbes 10 protsenti. Viimase aasta jooksul on AMD odavnenud 28 protsenti, Standard & Poor’s 500 indeks on samal ajal lisanud 10,3 protsenti.

Aktsiaid on survestanud mure AMD käibekasvu pärast – kardetakse, et krüptorahade kaevandamiseks ei osteta enam nii palju graafikakaarte. Arvatakse, et paljude krüptovaluutade puhul pole graafikakaardid enam kuluefektiivsed ning üle minnakse teistele kiipidele.

AMD krüptorahade kaevandamiseks müüdud graafikakaartide käive moodustas kogukäibest aga 10 protsenti ning see näitaja kasvas.

Kiibitootja esimese kvartali puhaskasum ulatus 81 miljoni dollarini (8 senti aktsia kohta). Käive suurenes 40 protsenti, 1,65 miljardi dollarini.

Ettevõte prognoosib, et teises kvartalis saab käibekasv olema veelgi tugevam. AMD prognoosiks on 1,68-1,78 miljardi suurune käive, analüütikud ootasid vastavaks numbriks 1,58 miljardit. Firma sõnul tähendaks see 50protsendilist käibekasvu.