Börs: päeva lõpuks on turg väikeses plussis

Aktsiaturg lõpetas nädala kolm päeva kestnud tõusuga, kuigi reedene tõus jäi hoolimata tugevatest ettevõtete tulemustest väikeseks. USA laiapõhjaline aktsiaindeks S&P 500 tõusis 0,11% ning suuremal määral tehnoloogiaaktsiaid sisaldav Nasdaq tõusis 0,02%.

Kuigi eile peale turu sulgemist tulid head tulemused Amazonilt, Microsoftilt ja Intelilt ei suutnud need turgu üleval hoida. Turul on suured ootused seoses teisipäeval 1. mail tulevate Apple’i tulemustega, sest Apple osas kardetakse oodatust nõrgemaid tulemusi. Sellele on viidanud mitmed teated Apple’i koostööpartneritelt, kes toodavad iPhone’ide komponente.

Eile õhtul väga häid tulemusi näidanud Amazon ja Microsoft suutsid siiski tõusta, sealhulgas Amazon tõusis lausa 3,6% 1572,62 dollarini, mis jäi küll madalamaks päeva alguses tehtud kõigi aegade tipptasemest 1638,1 dollarit. Microsofti aktsia tõusis täna 1,7% 95,82 dollarini, olles päeva alguses teinud sarnaselt Amazoniga kõigi aegade tipptaseme 97,90 dollari peal.

Apple’i aktsia langes täna 1,2% 162,32 dollarini. Eile suure, üle 8% suuruse tõusu läbi teinud Facebooki aktsia täna veidi langes, kui aktsia hind vähenes 0,3% 173,59 dollarini.

Suurim börsil olev naftafirma Exxon Mobil langes täna 3,8%, sest teatas esimese kvartali kasumist, mis jäi prognoosidele alla. Samal ajal teine naftafirma Chevron tõusis täna 1,9%, kui esimese kvartali kasum tuli analüütikute poolt prognoositust parem.

Samuti eile hilisõhtul tulemused avaldanud Starbucks langes täna 1,7%, sest kasum ei suutnud analüütikute ootusi ületada, vaid kohandatud aktsiapõhine kvartalikasum tuli täpselt analüütikute prognooside kohane. Samal ajal ettevõtte müügikäive tuli ligi kaks protsenti analüütikute prognoosidest kõrgem.

Reisifirma Expedia ületas tublisti ootusi, nii et aktsia tõusis tulemuste järgselt 8,2%. Enne tänast päeva oli Expedia aktsia viimase 12 kuuga langenud 22%, samal ajal kui S&P 500 oli tõusnud 12%.

Järgmisel nädalal tulevad tulemused muuhulgas Apple’ilt, McDonald’silt, Teslalt.