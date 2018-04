Ekspressi kasumlikkus tugeva surve all

Ainult tellijale

Trükifirma langevad tiraažid ning kojukande ettevõtte raske olukord on Ekspress Grupi kasumlikkuse surve alla seadnud, selgub börsiteatest.

Ettevõtte esimese kvartali müügitulu kasvas 11 protsenti, 16,4 miljoni euroni. Kulumieelne kasum (EBITDA) vähenes terve kontserni lõikes 46 protsenti, 668 000 euroni.

Meedia segmendi müügitulu kasvas 11 protsenti, 11,12 miljoni euroni. Segmendi EBITDA langes aga 44 protsenti, 291 000 euroni (proportsionaalselt konsolideerituna).

Kokku langes trükiteenuste EBITDA segmendis 22 protsenti, 701 000 euroni. Käive tõusis segmendis 8 protsenti, 6,2 miljoni euroni.

Meediafirma teatas, et kõige keerulisem on jätkuvalt trükikojal, mis on langevate tiraažide tõttu tugeva hinnasurve all. Langevad tiraažid ja tööjõukulude suurenemine on jätnud jälje ka kojukandefirma tulemusele.

Välireklaamid

Ettevõte laieneb digitaalse välireklaami suunal. „Jaanuaris ostsime Tartus tegutseva ettevõtte, millele lisaks oleme nii Eestis kui ka Lätis kasvanud orgaaniliselt ise uusi ekraane paigaldades. Võrreldes aastatagusega on meie digitaalsete väliekraanide võrgustik nii Lätis kui Eestis hüppeliselt arenenud.“

Ekspress Grupp investeerib ka tarkvaralahendustesse, mille eesmärk on tulla turule uute toodetega. „Otsime sünergiaid pabertoodete ja online väljundi vahel,“ kirjutas ettevõte.

Uut käivet pakub ürituste korraldamine

„Tänavu möödub 100 aastat kõigi kolme Balti riigi sünnist. Esimene kvartal kulges toimetusel EV100 ja Leedu Vabariigi 100. sünnipäeva ürituste kajastamise tähe all,“ kirjutas ettevõte oma börsiteates. „Tehti palju erinevaid projekte ja kajastati riikides toimuvat.“

Leedus kulmineerus see ettevõtte jaoks Delfi Leedu poolt korraldatud suurejoonelise konverentsiga veebruaris, mis lõpetas sotsiaalprojekti "Idee Leedule", kus valiti välja kolm murrangulist ideed, mida asutakse Leedu riigi hüvanguks ellu viima.

„Ürituste ja tegevuste korraldamine meie erinevate brändide egiidi all on muutumas üha olulisemaks tegevuseks üle terve kontserni,“ nentis ettevõte. „Uus käibeliik on heaks täienduseks meie meediaettevõttele, mis on siiani elatunud reklaami- ja levituludest.“

Eestis korraldati mitu Arvo Pärdi muusikakontserti, Leedus veel lisaks kooliõpilastele suunatud "Parimate õppetundide päev", millest võttis osa mitukümmend tuhat õpilast.

Restruktureerimine

Märtsis andis Konkurentsiamet loa Ajakirjade Kirjastuse restruktureerimiseks, mille tulemusena ühendatakse Eesti suurima ajakirjade kirjastaja üks osa tegevusest Grupi tütarettevõttega Ekspress Meedia ja teine ühisettevõttega SLÕhtuleht.

Alustatud on ühinemistegevustega, mis peaksid lõppema jaanipäevaks. Muudatuse peamine eesmärk on anda Ajakirjade Kirjastuse paberväljaannete sisule parem väljund internetis ning toetada väljaannete koostööd olemasolevate tugevate veebiplatvormidega.

Ettevõte kirjutab, et 2018. aastal ei ole mõistlik alustada uue suure veebikeskuse ülesehitamisega, vaid pakkuda lugejale kvaliteetset sisu koostöös olemasolevate platvormidega ehk Delfi ja Õhtulehega. Ühtegi väljaantavat ajakirja pole ühendamise käigus plaanis sulgeda.